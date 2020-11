Vuurwerk afgestoken aan de Watersportbaan in Gent, maar wie en waarom?

In Gent is de politie zaterdagavond uitgerukt nadat een man vuurwerk had laten knallen aan de Watersportbaan, in de buurt van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. Omstreeks 22 uur werden er een reeks zware vuurpijlen afgestoken. Wat het idee was achter het niet aangevraagde vuurwerk, is een raadsel.

De agenten konden snel een verdachte vatten. Maar die kon geen reden geven voor zijn daden, volgens de eerste verklaringen zou het niet gaan om een steunbetuiging voor het zorgpersoneel van het ziekenhuis.

De politie heeft het raden naar de reden voor het vuurwerk, zegt een woordvoerder zondagochtend. Er zijn vermoedens dat het om een alternatieve Halloween-viering ging, maar mogelijk heeft de verjaardag van KAA Gent – de club bestond zaterdag net 120 jaar – er ook wat mee te maken.

Foto: Facebook

De vuurpijlen waren van een zwaar kaliber en tot in de ruime omgeving te horen. Op beelden op sociale media is te zien dat er vuurpijlen werden afgestoken van op verschillende locaties, dus het was vermoedelijk het werk van meerdere personen.

Er kwamen verschillende meldingen binnen bij de Gentse politie. De man die voor het nachtelijk spektakel had gezorgd, is ondervraagd, maar niet gearresteerd. Volgens de eerste informatie zou hij geen coronamaatregelen overtreden hebben, maar is het niet toegelaten om zonder permissie vuurpijlen af te schieten.