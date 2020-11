Manchester United kan ook vierde thuiswedstrijd niet winnen: Arsenal pakt volle buit dankzij Pierre-Emerick Aubameyang

Old Trafford lijkt dit seizoen wel vervloekte grond voor Manchester United. The Red Devils pakten in hun vorige drie thuiswedstrijden slechts 1 op 9 en ook bij de vierde poging tegen Arsenal ging het mis. Het werd 0-1, Pierre-Emerick Aubameyang scoorde de enige goal van de avond.

De eerste helft in het lege Old Trafford bracht weinig grote kansen voort. Bernd Leno moest halverwege een goede redding aan de dag brengen om Mason Greenwood van de 1-0 te houden, aan de overzijde trof Willian kort voor de pauze de lat. Gescoord werd er echter niet: aan de rust stond het nog steeds 0-0.

Arsenal kwam vervolgens dreigend uit de kleedkamer. Pierre-Emerick Aubameyang miste nipt en even later moest David De Gea alles uit de kast halen om Thomas het scoren te beletten. Bij poging drie was het dan toch raak, al had Arsenal daar wel een penaltyfout van Paul Pogba voor nodig. Aubameyang knalde de elfmeter onhoudbaar binnen: 0-1.

Na 5? @premierleague wedstrijden zonder goal, kan @Aubameyang7 de netten nog eens doen trillen! ?? pic.twitter.com/jd7yCxBG0s — Play Sports (@playsports) November 1, 2020

Manchester United kwam in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar Donny van de Beek trof de paal. Het bleef 0-1, waardoor de Red Devils achterblijven met een schamele 1 op 12 in eigen huis.

Manchester United is na zes wedstrijden in de Premier League pas vijftiende met zeven punten. Arsenal, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft, maakt een sprongetje in de stand: het deelt de vijfde plek met Chelsea, Aston Villa en Leicester City. Die vier teams hebben elk twaalf punten.