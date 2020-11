Red Lions winnen ook tweede keer van Groot-Brittannië en blijven leider in Pro League

De Red Lions hebben zondag ook hun tiende wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen met 2-1 van Groot-Brittannië. De Belgische hockeymannen blijven zo leider.

Condon (10.) bracht de Britten op voorsprong via strafcorner. Al maakte John-John Dohmen (18.), die zaterdag het winnende doelpunt maakte, al snel gelijk. Er was nog amper een minuut te gaan in de eerste helft toen Florent van Aubel een strafcorner kreeg, de eerste voor de Belgen. Alexander Hendrickx (30.) zoals heel vaak, zorgde voor een doelpunt: 2-1. Nadien bleven doelpunten uit.

De @BELRedLions met een aanval uit het boekje! ?????? pic.twitter.com/ylJj8XdTMr — Play Sports (@playsports) November 1, 2020

De Red Lions staan na tien speeldagen nog steeds op kop met 24 punten. Woensdag wacht de topper tegen Nederland. Groot-Brittannië speelde twee wedstrijden minder en staat laatste met vijf punten.