Martine Vanhove, een vrolijke medewerkster in een winkel met enkel plant based producten, woont sinds 2003 in de Verenigde Staten. Met pijn in het hart ruilde ze Barrack Obama in 2016 in voor de Donald Trump. De impact van deze presidentsverkiezing is groot want ze wilt niet meer wonen in een land dat zo verdeeld is geraakt door een president zegt ze.