N-VA kaatst kritiek op koopzondag terug: “Ze willen De Wever in diskrediet brengen”

Antwerpen -

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover verdedigt de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever tegen de kritiek op de koopzondag die in zijn stad heeft plaatsgevonden. Volgens hem is de oproep van ministers Vandenbroucke en Verlinden om niet te gaan funshoppen “eerder gericht was op het proberen in diskrediet brengen van een burgemeester dan op het nastreven van het algemeen belang”.