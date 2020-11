Koopzondag in Antwerpen: “Open is open. Dan hadden ze de winkels maar meteen moeten sluiten”

Een meisje dat een cadeaubon komt verzilveren en een man met een moeilijke kledingmaat die liever niet online bestelt. Ook zij profiteren van de koopzondag in Antwerpen. Maar vlak voor de tweede lockdown treffen we vooral mensen die het coronavirus beu zijn en nog een laatste keer willen shoppen aan.

Ashton Ka haast zich om naast de fontein aan de Wapper haar plek als levend standbeeld in te nemen. ‘Gisteren was het op de Meir over de koppen lopen. En ook vandaag loopt het hier vol met crazy people ...