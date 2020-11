Akelige beelden: Zinho Vanheusden schreeuwt het uit van de pijn nadat hij door knie zakt

De partij tussen Standard en KV Oostende is voor Zinho Vanheusden al vroeg tot een pijnlijk einde gekomen. De jonge verdediger van de Rouches ging bij een duel met Makhtar Gueye door de knie en enkel. De Hasselaar schreeuwde het uit van de pijn - iets dat akelig goed hoorbaar was in het vrijwel lege Sclessin - en moest met een draagberrie van het veld gehaald worden.