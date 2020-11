Gilles Magnus beste Rookie in FIA WTCR na derde plaats in Aragon

Met een podiumplaats in de eerste van drie manches op het FIA WTCR van Teruel in Spanje, heeft onze landgenoot Gilles Magnus (Audi) zich zondag verzekerd van de titel als beste Rookie. Gilles Magnus (RACB National Team) stond voor de derde keer dit seizoen op het podium, zondag in de voorlaatste manche van het FIA WTCR, op het circuit van Motorland Aragon.

Magnus, die mocht starten van op de eerste rij in de eerste wedstrijd, eindigde 3e. In de tweede race werd hij 9e. In de derde wedstrijd had Magnus opnieuw zicht op het podium, maar de Italaan Gabriele Tarquini (Hyundai) en Fransman Nathanaël Berthon (Audi) vielen hem aan, waardoor hij finishte op een 5e plaats.

Met deze resultaten verzekerde Magnus zich van de titel van beste debutant, met nog één wedstrijd te gaan, die eveneens in Aragon zal plaatsvinden.

Gilles Magnus Foto: JAA

Nicolas Baert (Audi), die debuteerde in FIA WTCR dit weekend, eindigde 15e, 16e en 11e.

De wedstrijden werden gewonnen door de Fransman Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo), de Spanjaard Mikel Azcona (Cupra) en de Zweed Thed Björk (Lynk&Co).

In het kampioenschap blijft Gilles Magnus mathematisch in de running. Hij staat 5e op 53 punten van de leider, de Fransman Yann Erhlacher (Lynk&Co). Er zijn nog 66 punten te verdelen.