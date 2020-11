Pv’s tijdens avondklok en klein feestje stilgelegd in politiezone Carma

Genk / Houthalen-Helchteren / Oudsbergen - De politie controleerde zaterdagnacht een auto op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren.

De keuring was vervallen, de auto bleek niet verzekerd noch ingeschreven. De auto werd getakeld. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Zijn passagier droeg geen veiligheidsgordel. Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 3 uur ingetrokken. Beiden respecteerden evenmin de avondklok. De politie stelde de nodige pv’s op.

Op de Weg naar Oudsbergen werd tijdens dezelfde nacht een voertuig gecontroleerd. De bestuurder reed met een geschrapte nummerplaat. De auto was niet ingeschreven, niet geldig gekeurd en had geen verzekering. De politie liet het voertuig takelen en stelde de nodige pv’s op. De bestuurder kreeg bovendien een pv voor het niet naleven van de coronamaatregelen tijdens de nacht.

Zaterdagavond controleerde de Politie tot slot een bromfietser die met hoge snelheid over de Hengelhoefstraat in Genk reed. De verlichting van de bromfiets was niet in orde en de bestuurder had geen geldige verzekering. De bromfiets werd getakeld en de pv’s opgesteld.

Feestje stilgelegd

Wat de coronamaatregelen betreft moest de politie Carma ook een feestje van beperkte omvang stilleggen. Dat gebeurde vrijdagavond laat na een melding van nachtlawaai. Er waren te veel personen aanwezig, er was geen sprake van social distance en de aanwezigen droegen geen mondmaskers.