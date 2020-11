Red Panthers verliezen ook tweede duel van Groot-Brittannië in Hockey Pro League

De Belgische nationale hockeyploeg bij de vrouwen (FIH 12) heeft zondagnamiddag in Ukkel op de achtste speeldag in de Hockey Pro League met 1-2 verloren van Groot-Brittannië, de nummer vijf van de wereld in het vrouwenhockey. Zaterdag hadden beide landen in hun eerste confrontatie 1-1 gelijkgespeeld.