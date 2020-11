Tuincentra met handen in het haar: “Moeten helft van de winkel sluiten”

Hasselt / Ham -

Dat tuincentra enkel bloemen en planten mogen verkopen, is voor grote speler Floralux in Ham en Thomas in Hasselt een flinke domper. En met de lockdown die morgen start, zijn ze ook nog niet zeker hoe ze zich moeten organiseren. “Ik hoop dat de mensen toch nog tussen de kerstdecoratie mogen wandelen”, zegt André Thomas.