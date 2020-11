De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een halloweenfeestje stilgelegd in Sint-Genesius-Rode. Tegen de 76 aanwezigen werd een proces-verbaal opgesteld. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde zondag.

Na een oproep over overlast gingen inspecteurs van de politiezone Rode in de nacht van zaterdag op zondag een kijkje nemen op een particulier feest in Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente in Vlaams ...