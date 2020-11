Kanarie Steve De Ridder speelde bij Kopenhagen: “Thorup heeft er meer kans om Champions League te bereiken”

KRC Genk-coach Jess Thorup lijkt op weg naar FC Kopenhagen. STVV-aanvoerder Steve De Ridder kwam in het verleden uit voor de Deense club. De Gentenaar tekende er in 2014 een driejarig contract. Dat deed hij niet uit ginds, Kopenhagen leende De Ridder uit aan Zulte Waregem op een moment dat hij geen vaste basisplaats meer had. Toch heeft de STVV’er heel veel goeie herinneringen aan zijn Deens avontuur.