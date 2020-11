Hamilton is ook in Imola de beste en bezorgt Mercedes zevende constructeurstitel op rij, klapband voor Verstappen

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag op het Circuit van het Italiaanse Imola de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna op zijn naam geschreven, dat is de dertiende manche van het seizoen in het WK.

De regerende wereldkampioen en huidige WK-leider haalde het op het Circuit Enzo en Dino Ferrari van zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, de vicewereldkampioen en nummer twee in de WK-stand, die van op poleposition vertrokken was. Mercedes is daardoor nu al zeker van een zevende constructeurstitel op rij, een record in de Formule 1.

De Australiër Daniel Ricciardo (Renault) mocht als derde mee het podium op. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) viel elf ronden voor het einde uit, toen hij op een tweede stek reed. Bij het aanremmen voor een bocht klapte de rechterachterband bij de Red Bull-bolide. Verstappen spinde daardoor en belandde in de grindbak.

Voor Hamilton was het de negende zege van het seizoen, de derde op rij en de 93e in zijn carrière. Daarmee zette de Brit alweer een belangrijke stap richting een zevende wereldtitel. In de WK-stand heeft hij nu een voorsprong van 85 punten op Bottas. De eerstvolgende GP wordt op 15 november in Turkije gereden.

Op Imola was het nog maar de eerste zege voor Hamilton, aangezien het de eerste keer in veertien jaar was dat er een GP werd gereden. Het Italiaanse circuit is vooral bekend vanwege het dodelijke F1-weekend in 1994, waarin de Oostenrijker Roland Ratzenberger en de Braziliaan Ayrton Senna om het leven kwamen.