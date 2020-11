Aanhouding na vondst van cocaïne en wiet op plantage in Hoepertingen

Borgloon - De onderzoeksrechter in Tongeren liet vrijdag een verdachte uit Hoepertingen aanhouden voor zijn rol in een drugsonderzoek. In mei van dit jaar werd op een afgelegen plantage twee kilo cannabis en 125 gram cocaïne gevonden.

De drugs lagen op verschillende plaatsen in de grond verstopt. De lokale politie Kanton Borgloon startte een onderzoek en dat bracht enkele verdachten in beeld. Donderdagochtend onderschepte de politie een wagen met daarin de verdachte uit Hoepertingen in het bijzijn van nog twee andere personen uit Sint-Truiden. De Hoepertingenaar legde een positieve speekseltest af en hij en zijn twee passagiers werden gearresteerd.

De politie voerde na hun arrestatie twee huiszoekingen uit in Hoepertingen en neemt de resultaten mee in het verdere onderzoek. De automobilist werd vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en vervolgens aangehouden. Hij is naar de gevangenis van Hasselt overgebracht.

Het onderzoek wordt voortgezet.