Post verpleegkundige gaat viraal: “Geniet van de koopzondag, tot over een week of 2”

Op heel wat plaatsen staan er opnieuw lange wachtrijen aan de winkels. Dat op de laatste dag voor de nieuwe lockdown. Politici en experten roepen op om zondag niet naar de winkels te trekken en er komt kritiek langs alle kanten. Maar de boodschap van een thuisverpleegkundige op sociale media komt misschien wel het hardst aan.

Nu heel wat winkels voor zes weken zullen moeten sluiten, besloten heel wat mensen zaterdag en zondag toch nog een dagje te gaan shoppen. Daardoor stonden er lange rijen aan heel wat winkels. Iets dat er bij veel experten niet in kan.

Ook thuisverpleegkundige Frauke De Mol begrijpt het niet. Zij postte een bericht op sociale media dat om iets voor 14 uur zondagmiddag al meer dan 39 duizend keer gedeeld werd.

“Geniet allemaal van jullie koopzondag. Wij doen hier nog wel even verder. Tot over een week of 2 dan kan je ineens laten weten wat je gekocht hebt. #Stayhomeforus #flattenthecurveagain”