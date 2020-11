Nederlandse bond gaat niet in op vraag tot uitstel van PSV na hele rist coronabesmettingen

PSV heeft weer twee coronabesmettingen erbij binnen de selectie. Jorrit Hendrix en reservekeeper Vincent Müller zijn dit weekeinde positief getest. PSV heeft de Nederlandse bond KNVB nogmaals verzocht om de thuiswedstrijd van later op zondag tegen ADO Den Haag uit te stellen, maar de Eindhovense club moet spelen van de bond.

Eerder werden zeven spelers uit de PSV-selectie al positief getest. Bij Jong PSV zijn vijf voetballers besmet. “We kunnen net voldoen aan het minimaal aantal spelers”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands.

“Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures.”