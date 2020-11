Obama haalt uit naar Trump: “Kwam niemand naar zijn verjaardagsfeestjes?”

In de laatste dagen van de campagne is het alle hens aan dek aan beide kanten. Op een rally in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, was Obama hard voor president Trump. Hij kon niet begrijpen hoe hij rally’s blijft houden met zoveel mensen bijeen wanneer het coronavirus terug de kop opsteekt in de VS. Zelfs in de staten waar er grote besmettingshaarden zijn blijft hij grote evenementen organiseren.