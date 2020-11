Ministerieel Besluit brengt duidelijkheid over vakantiehuisjes en vakantieparken

Wat met campings, huurhuisjes en andere logies? Mogen zij de komende zes weken open blijven en kunnen we daardoor tijdens de herfstvakantie nog naar de Ardennen? Daarover bestond de afgelopen dagen ook nog onduidelijkheid. Maar het Ministerieel Besluit biedt daar nu antwoord op.

Hotels en B&B’s mogen openblijven. Maar zij moeten wel hun restaurant sluiten. Eten mag voorlopig enkel op de kamer. Wie een huisje huurt tijdens de vakantie, dat niet in een vakantiepark ligt, kan daar ook nog steeds naar toe. Een weekendje Ardennen kan dus perfect.

Campings en vakantie- en bungalowparken moeten vanaf dinsdagochtend 3 november sluiten. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor wie eigenaar is van zo’n bungalow bijvoorbeeld of voor wie permanent in zo’n park woont.