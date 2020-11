De oerkreet van Belgische sprinter Gerben Thijssen als hij eindelijk bovenkomt in de Vuelta

Zaterdag was het afzien in de elfde Vuelta-etappe met aankomst bergop op de Alto de la Farrapona. Getuige daarvan het filmpje dat wielerjournalist en voormalig wielrenner Pedro Delgado maakte van onze landgenoot Gerben Thijssen als die eindelijk bovenkomt. De sprinter van Lotto-Soudal kwam als allerlaatste over de streep, op ruim veertig minuten van winnaar David Gaudu, en slaakte een oerkreet.

Dat belooft voor zondag, als de beklimming nog monsterlijker dreigt te worden. Dan moet het peloton immers de Alto de l’ Angliru, het Monster van Asturië, bedwingen.

De amper 22-jarige Thijssen maakt wel indruk in deze Vuelta. Enkele dagen geleden finishte hij nog als tweede in de negende rit van de Vuelta, terwijl hij in de eerste week ook al eens vijfde was geweest.