Johan Bergs uit Dilsen-Stokkem opende zopas in Shoppingcenter M2 Maasmechelen een Pop-Up winkel rond kerstartikelen.

"Ik ben amper enkele dagen open en ik kreeg vrijdagavond het nieuws dat ik vandaag zaterdag mijn laatste werkdag mag draaien," zegt Johan Bergs. "Dit is echt wel heel erg. Ik heb in oktober in twee weken ...