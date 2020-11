Helemaal coronaproof: ‘s werelds eerste contactloze automaat gemaakt in Japan

Omwille van de coronapandemie is contactloos enorm in opmars, bij ons kan je op veel plekken ondertussen contactloos betalen maar Japan gaat daar nog een stapje verder in. Het bedrijf Dydo, dat gebaseerd is in het Japanse Osaka, heeft een automaat ontworpen waar er in principe geen contact met de machine nodig is. Een item kiezen doe je met de knoppen die je met je voet kan bedienen, betalen kan je vooraf doen op de app of contactloos ter plekke en het luik opendoen om het product te nemen wordt ook via de voet bediend. Voor het product uit de gleuf genomen wordt het nog bestraald met UV-licht, om het gekozen product absoluut virusvrij te maken.