Experts vielen meermaals van hun stoel na uitspraken van toppolitici: waar liep het mis?

Finaal is daar toch lockdown nummer 2. De situatie die iedereen na de eerste wilde vermijden, en waartoe nu pas werd overgegaan, nu bepaalde ziekenhuizen het water al voorbij de lippen staat. Aan de virologen en de ziekenhuisdirecteurs heeft het niet gelegen. “Wij hebben genoeg gewaarschuwd”, zeggen die. Dus stelt zich de vraag: waar is het de voorbije maanden wel misgelopen? En hoe kan dit land vermijden dat we naar een volgende crisis afdrijven?