Hoe Kim Clijsters en Eric Vanderaerden kennismaakten met president Trump

Als tiener ging hij een prachtcarrière in het baseball tegemoet. Zijn wielerkoers moest de Tour overtreffen. En hij golft naar eigen zeggen beter dan Jack Nicklaus, een man met achttien majors op zijn palmares. Ook als het over all things athletic gaat, schuwt Donald Trump de grote woorden niet. Hoe ziet ’s mans sportverleden eruit? En waarom duiken daarin zowel Kim Clijsters als Eric Vanderaerden op?