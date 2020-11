Wereldvoetbalster van het Jaar Megan Rapinoe en basketgrootheid Sue Bird maken verloving bekend

Sue Bird en Megan Rapinoe, het star couple van de Amerikaanse sport, treden binnenkort in het huwelijksbootje. Op een Instagram-post van Bird is te zien hoe Rapinoe op één knie ging voor haar aanzoek.

Sue Bird (40) en Megan Rapinoe (35) leerden elkaar kennen op de Olympische Spelen in Rio, waar Bird voor de vierde keer olympisch kampioen basketbal werd. Ze werd ook viermaal wereldkampioen met Team USA. Afgelopen seizoen werd Bird met Seattle Storm ook kampioen in de WNBA. Het was de vierde titel met Seattle. Bird is ook een elfvoudig WNBA All-Star. In Europa werd ze onder meer met Spartak Moskou en Ekaterinburg vijfmaal kampioen in de Euroleague.

Rapinoe werd de met USA onder meer tweemaal wereldkampioen voetbal. Rapinoe, die bij Seattle Reign speelt, werd op het laatste WK ook uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi en was in 2019 Wereldvoetbalster van het Jaar. Ze gebruikt haar bekendheid om zich in te zetten voor gendergelijkheid en LBGTQ-rechten en ze mengt zich ook openlijk in de Amerikaanse politiek. Samen met haar vriendin Sue Bird, die wordt beschouwd als een van de beste point guards ooit, groeide ze zo uit tot een van de meest invloedrijke koppels in de sport en ver daarbuiten. Wanneer het duo ook effectief in het huwelijksbootje zal stappen, is nog niet bekend.