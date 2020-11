Joachim Coens sluit nieuwe partijnaam voor CD&V niet uit

Voorzitter Joachim Coens sluit een nieuwe partijnaam voor CD&V niet uit. Dat zegt hij in een interview met De Zondag, waarin hij vooruitblikt op zijn inhoudelijke plannen met de partij. “Dat is niet de essentie, maar ik sluit dat ook niet uit. Als na een lang inhoudelijk proces zou blijken dat dat een meerwaarde kan zijn, dan is dat zeker mogelijk”, aldus Coens.