Politie beëindigt rave met meer dan honderd man net over de grens met Maasmechelen

Maasmechelen -

De Nederlandse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om een illegaal feest met meer dan honderd jongeren in de bossen bij Geulle te beëindigen. Dat is vlak over de grens met Uikhoven (Maasmechelen). Ongeveer honderd feestgangers kregen een boete.