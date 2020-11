Nieuwe kindergemeenteraad telt voor het eerst twee burgemeesters

Heers - Vorige week zaterdag legde de nieuwe kindergemeenteraad coronaproof de eed af in zaal De Bammerd. Dit jaar telt de raad maar liefst 36 kinderen - in plaats van 19 - en zijn er voor het eerst twee kinderburgemeesters.

In Heers wordt al sinds 2014 een kindergemeenteraad gevormd. Alle Heerse kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Zo worden er in totaal 19 leerlingen verkozen, net als in de echte gemeenteraad. Maar in coronatijden is alles net een beetje anders. “We hebben dit jaar gekozen voor een dubbele kindergemeenteraad: de 19 leden van vorig jaar blijven op post en er zijn 17 nieuwe kinderen verkozen”, vertelt Evelien De Keyser, deskundige welzijn. “Door corona hebben de kinderen niet de kans hebben gekregen om ten volle te genieten van hun jaar in de kindergemeenteraad. Ook zijn niet alle geplande activiteiten kunnen doorgaan.” Toch was de raad heel actief. “Er zijn verschillende voorstellen gerealiseerd zoals honden aan de leiband en we hebben acties gedaan rond de sensibilisering in verband met de coronamaatregelen. Ook dit schooljaar zijn er weer 71 voorstellen ingediend.”

Speciale editie

Volgens burgemeester Kristof Pirard wordt het een speciale dubbele editie. “Met dubbel veel ideeën, dubbel veel plezier en dubbel veel inzet van onze kindergemeenteraadsleden. Dit schooljaar word ik ook geflankeerd door liefst twee kinderburgemeesters, Nick Langenaeken en Enno Gillabel. Ik ben trots op alle kindergemeenteraadsleden voor hun engagement om Heers nog mooier te maken. Ik kijk er alvast naar uit om, samen met mijn collega’s, met hen allemaal samen te werken.”

FrMi