Heers - De gemeente annuleert alle kerkvieringen in het weekend van Allerheiligen en Allerzielen.

In overleg met de priesters werd er beslist dat er geen vieringen of herdenkingsmomenten in de kerken in de gemeente zullen plaatsvinden. Je kan van thuis uit in veilige omstandigheden een viering volgen via radio of tv. Op de kerkhoven is een mondmasker tijdelijk verplicht.

FrMi