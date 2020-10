Waarom Marc van Ranst en co geen mondmasker dragen in de VRT-studio’s: “Onze tafels worden momenteel aangepast”

Afstand houden. Mondmaskers dragen. Iedereen kent het vaste deuntje van de virologen intussen wel. Maar waarom dragen die wetenschappers dan eigenlijk zelf geen mondmaskers in de studio? “We baseren ons op het advies dat afstand houden en contact vermijden de belangrijkste richtlijn is”, aldus Steven Samyn, hoofdredacteur van de VRT-duidingsprogramma’s.

“De vraag waarom presentatoren en gasten geen mondmaskers dragen, komt regelmatig terug”, aldus Samyn. “Zolang de camera’s niet draaien, vragen we natuurlijk aan iedereen een mondmasker te dragen. Dat die maskers niet gedragen worden tijdens de uitzendingen heeft een aantal redenen. Veel kijkers laten weten dat ze journalisten die bijvoorbeeld live verslag uitbrengen met een mondmasker, moeilijker begrijpen. Mondbewegingen en gelaatsuitdrukkingen zijn voor sommige kijkers belangrijk om de studiogasten goed te begrijpen. Daarnaast is er ook een groep kijkers voor wie liplezen essentieel is.”

“Het maken van dit soort afwegingen is nooit makkelijk. Daarom baseren we ons op het advies dat afstand houden en contact vermijden de belangrijkste richtlijn is. De gecontroleerde omgeving van een televisiestudio laat ons toe dat goed op te volgen. Voorts wordt ook de ventilatie van de studio’s nauwkeurig opgevolgd, en zijn er een hele resem minder zichtbare maatregelen genomen. Zo wordt in zowat elke ruimte ontsmettingsgel voor de handen ter beschikking gesteld. Er wordt gewerkt met tafelmicrofoons. Op die manier is geen fysiek contact nodig met de gasten om een microfoon op te spelden. De tafels in de studio’s worden na elke gast ontsmet.”

Afstand

“Er wordt over gewaakt dat de afstand tussen gasten en presentatoren of tussen gasten onderling altijd minstens 1,5 meter bedraagt. In studio’s waar dat voor de uitbraak van de pandemie niet het geval was, werden de nodige aanpassingen gedaan. Zo werd er bij ‘De afspraak’ op Canvas gekozen om 3 in plaats van 4 gasten uit te nodigen en werd een grotere tafel gemaakt waarrond presentator en gasten plaats nemen.”

“Op dit moment wordt gewerkt om de afstand tussen de personen in de studio’s nog verder te vergroten tot 1m90. Daarvoor worden onder meer de tafels van ‘Het Journaal’, ‘Terzake’, ‘De afspraak’, ‘Vandaag’ en ‘De zevende dag’ aangepast. Voorts is ervoor gekozen om in programma’s van de nieuwsdienst zoals ‘De zevende dag’ of ‘Vandaag’ niet langer publiek uit te nodigen. Waar mogelijk proberen we ook het aantal gasten in de studio’s te beperken door gebruik te maken van straal- of andere verbindingen.”