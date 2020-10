Twee doelpunten van Gervinho lijken Inter (zonder Lukaku) de das om te doen, maar Perisic zorgt in slotfase voor punt

Internazionale is thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel gekomen tegen Parma. Pas in de absolute slotfase scoorde Ivan Perisic de gelijkmaker. Bij de bezoekers was Gervinho (ex-Beveren) met twee goals de grote man. Inter moest het wel zonder Romelu Lukaku stellen. De Rode Duivel viel dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk geblesseerd uit en is ook twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Real Madrid van volgende week.