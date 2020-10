Splitsing van eerste klasse basketbal bij de vrouwen in de maak

Er is een tijdelijke splitsing van de eerste klasse bij de vrouwen in de maak. De competitie werd enkele weken geleden en na amper twee speeldagen door de coronapandemie en de stijgende besmettingen in België stilgelegd. Met een protocol zoals de mannen en met twee coronatests per week zouden de clubs na de interlandbreak (9 tot 15 november) van de Belgian Cats de competitie willen hervatten.