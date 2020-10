Minister publiceert voorlopige lijst van winkels die open mogen blijven: “Iets uitgebreider dan bij eerste golf”

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval (MR) heeft zaterdag op Facebook een lijst gepubliceerd van winkels die tijdens de verstrengde lockdown open mogen blijven. Zoals vrijdag aangekondigd mogen de planten- en bloemenwinkels in tegenstelling tot de eerste lockdown wel open blijven, net als de doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen. Let wel: het betreft een voorlopige lijst, die wordt pas definitief na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat zou zaterdagavond gebeuren.