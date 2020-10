Lummen -

Een motorrijdster raakte zaterdagnamiddag gewond bij een aanrijding in Lummen. Het ongeval gebeurde toen een auto achterwaarts van een inrit reed in de Mangelbeekstraat. De automobilist had de twee aankomende motorrijders niet gezien. De vrouw botste tegen de achterzijde van de wagen en kwam ten val. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.