Orthodoxe priester neergeschoten in Lyon

In de Oost-Franse stad Lyon is zaterdagnamiddag een Griekse priester van een orthodoxe kerk neergeschoten. Dat meldt de politie. De dader sloeg op de vlucht.

De feiten deden zich voor rond 16 uur, toen de priester zijn kerk aan het afsluiten was, zo meldt de politie. “Hij werd aangevallen door een enkele man die hem twee keer beschoot”, zei een politiebron aan de Franse krant Le Figaro. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, hij werd geraakt in de borststreek. Volgens de nieuwszender BFMTV verkeert hij in levensgevaar.

De omgeving werd afgezet door de politie, die op zoek is naar de dader.

Donderdag werd Nice opgeschrikt door een terreuraanval, toen de koster en twee kerkgangers van de Notre-Dame-basiliek werden vermoord door een 21-jarige Tunesiër die vrij recent naar Frankrijk was gekomen. Diezelfde ochtend werd in Lyon ook een man, in djellaba en gewapend met een mes, aan­gehouden. Hij zou bij de inlichtingendiensten bekendstaan als ­geradicaliseerd.

?? #ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon.

Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.

?? Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZZxeTADcAF — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) October 31, 2020