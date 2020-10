Effect sluiting horeca blijft voorlopig uit in Limburgse cijfers

Hasselt - Het effect van de sluiting van de horeca op 19 oktober laat nog altijd op zich wachten. Ook in Limburg. In 32 van de 42 Limburgse gemeenten steeg nog het aantal dagelijkse besmettingen in de week van 21 tot 27 oktober. Eén lichtpunt: het reproductiegetal in Limburg zakt tot 1,108. Die waarde lag al ruim drie weken hoger.

Reproductiegetal? Dat is het gemiddeld aantal personen waarmee iemand met Covid-19 een andere besmet. Als die r-waarde lager is dan 1 krimpt de epidemie. Als die hoger is, groeit de epidemie. Nationaal is de waarde van dat getal 1,307. Bij de tien Belgische provincies scoort Limburg daarmee met 1,108 als goede tweede onderaan. Alleen Waals-Brabant doet beter met 1,049. Opvallend is dat in deze meest recente cijfers Brussel het goed doet met een waarde van 1,012. Alleen in de Duitstalige gemeenschap van België zakt de r-waarde onder de kritische grens van 1: 0,871. Kortom, daar krimpt de epidemie. Opmerkelijk: West-Vlaanderen dreigt een haard te worden met een r-waarde van 1,333.

Hasselt

Per gemeente bekeken zijn er in Limburg geen verschuivingen aan de trieste top. Genk (634), Beringen (387), Hasselt (387), Maasmechelen (359) en Heusden-Zolder (286) spannen de kroon inzake het aantal positieve testen.

Relatief bekeken doet Hasselt het dan weer goed als je het aantal vastgestelde besmettingen bekijkt per 100.000 inwoners: 492 vastgestelde besmettingen per honderdduizend in de week van 21 tot 27 oktober. Drieëndertig van onze 42 Limburgse gemeenten doen het zo bekeken minder goed dan de Limburgse hoofdplaats. Negatieve uitschieters op dit front zijn nog altijd Voeren (met het zwaar getroffen Wallonië dat om de hoek ligt) en die andere Limburgse faciliteitengemeente Herstappe. Dat is door zijn miniformaat altijd wel een uitzondering. Daarna volgen As, Genk en Maasmechelen.

Nationaal record: meer dan 20.000 positieve testen

Op 27 oktober werden met 21.448 positieve testen voor het eerst meer dan 20.000 besmettingen in België per dag vastgesteld. Nationaal waren er in de week van 21 tot 27 oktober gemiddeld 15.847 besmettingen per dag. Dat is nog altijd een stijging met 31 procent. In de ziekenhuizen werden gemiddeld 636 patiënten per dag opgenomen tussen 24 en 30 oktober. Een stijging van 59 procent. Er liggen nu 1.105 covid-patiënten in een intensive care-bed.