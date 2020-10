Buren schrikken van moordscène voor het raam (maar het blijkt gewoon halloweendecoratie)

Gevoelige mensen kunnen de volgende dagen maar beter de Alkenhoofseweg 27 in Zonhoven vermijden. Vanaf de straat is duidelijk te zien dat er zich binnen in die woning regelmatig een gruwelijk moord afspeelt. Geen paniek: het gaat om de bewegende halloweendecoratie van de 13-jarige Rune Jansen.

“De buren hebben zich hier al serieus verschoten,” gniffel Rune. “Dat was eigenlijk ook precies de bedoeling. Want met halloween moeten we elkaar toch de stuipen op het lijf jagen, of niet? Gelukkig ...