UITSLAG KOPPENBERGCROSS 2020. Eli Iserbyt soleert naar overwinning voor Van der Haar en Aerts

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de Koppenbergcross gewonnen, de eerste manche van de nieuwe X2O Badkamers Trofee. De West-Vlaming reed halfweg koers weg van Toon Aerts, Lars van der Haar, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout. Van dit viertal werd Van der Haar uiteindelijk tweede, voor Toon Aerts.

Toon Aerts en Eli Iserbyt, de primussen van de voorbije crossen, toonden zich ook vandaag enorm sterk. Bij een eerste passage over de Koppenberg sloegen beide renners samen met Quinten Hermans een kloofje op de rest. Even later kwamen ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout aansluiten.

Halfweg koers schudde Iserbyt aan de boom. Met een snedige aanval zorgde hij ervoor dat Hermans, Van der Haar en Vanthourenhout eraf moesten. Toon Aerts hing een halve ronde lang op een aantal lengtes, maar slaagde er niet in om zich in het wiel van Iserbyt te zetten. In de achtergrond kende Belgisch kampioen Laurens Sweeck ondertussen een offday. Sweeck zou uiteindelijk pas als elfde finishen.

Foto: Photo News

Bij het ingaan van de vijfde ronde had Iserbyt al een voorsprong van dertien seconden op Aerts, die wat later voorbijgesneld werd door Lars van der Haar. Daarna volgde het duo Hermans-Vanthourenhout. Toon Aerts, vooraf toch samen met Iserbyt beschouwd als dé grote favoriet, moest zich reppen om nog voor dit duo te eindigen.

Voorin trok Eli Iserbyt zich niet veel van de strijd om de podiumplaatsen achter hem aan. De 23-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal stoomde stevig door en reed solo naar de overwinning. Lars van der Haar werd tweede, voor zijn ploegmaat Toon Aerts. Iserbyt neemt door zijn overwinning meteen de leiding in de X2O Badkamers Trofee. Er volgen nog zeven manches.