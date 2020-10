Hulpverleners redden ruim honderd mensen uit puin in Izmir na aardbeving

Reddingswerkers hebben ruim honderd overlevenden uit het puin gehaald in de stad Izmir in het westen van Turkije, die zwaar is getroffen door de aardbeving met magnitude 6,6 van vrijdag. Minister van Stedelijke Planning Murat Kurum zei zaterdag dat de reddingsoperatie zal worden voortgezet. Daarvoor zijn ongeveer 5.000 reddingswerkers, twintig speurhonden en circa 750 voertuigen ingezet.