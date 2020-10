Kemar Roofe over goal vanop eigen helft tegen Standard: “Vincent Kompany verbood me bij Anderlecht van ver te schieten”

Een geweldige goal was het, de trap van eigen helft van Kemar Roofe voor Rangers tegen Standard in de Europa League. Maar bij Anderlecht zou hij die nooit gescoord hebben, blijkt nu. “Vincent Kompany verbood me van ver te trappen”, zegt de spits in The Times.

Roofe deed in de Engelse zaterdagkranten het verhaal van zijn opmerkelijke goal van eigen helft, waarmee hij vorige week de 0-2 scoorde voor Rangers op het veld van Standard. “Ik probeer dit elk seizoen, vraag maar aan Vincent”, heeft Roofe het over zijn periode bij Anderlecht. “Het kwam tot het punt waar hij me zei: ‘Je moet hier nu meteen mee stoppen’. Hij verbood me nog van buiten de zestien te trappen. Hij zei altijd: ‘De kans dat je van ver kan scoren is erg klein, dus er is geen punt het te proberen. Maar één van de honderd afstandsschoten gaat erin’, zei hij dan.”

Nochtans deed Vincent Kompany nog niet zo lang geleden exact hetzelfde: In mei 2019 lapte hij het advies van zijn ploegmaats aan zijn laars in de competitiematch tegen Leicester en scoorde hij met een afstandsschot de enige goal van de match. Achteraf gezien zou die treffer Manchester City de titel opleveren. “Dat is het ironische”, lacht Roofe. “Vincent zei dan: ‘ik heb het met jullie over de kansen die afstandsschoten maken, maar, ja, ik trapte die ene bal, hij ging erin en we wonnen er de Premier League mee, dus het is een beetje moeilijk voor mij om dit jullie nu te vertellen.’”

Roofe moest om die reden aan de trainer van Anderlecht denken bij zijn 0-2, onthult hij. “Toen de bal in de lucht was hoorde ik de stem van Vincent in mijn hoofd: ‘kansen’. Ik kreeg achteraf een berichtje van Vincent, hij kon ermee lachen. Hij zei dat ik waarschijnlijk 99 keer geprobeerd heb hij hem en dat dit mijn honderdste was geweest die erin ging.” Kemar Roofe ruilde in de zomer van 2019 Leeds voor Anderlecht, maar verkaste afgelopen zomer naar Glasgow. In Brussel was hij goed voor zeven goals.