Bloemenstand aan kerkhof draait op volle toeren

Bilzen -

Terwijl het aan de bloemenzaken en tuincentra in Bilzen nog relatief rustig bleef, was het aan de begraafplaatsen ontzettend druk. Zaterdag in de voormiddag stonden aan het kerkhof in Bilzen zo een 70 auto’s aan te schuiven om een parkeerplekje te vinden in de buurt van de begraafplaats. De aanwezige bloemenverkopers maakten gretig gebruik van deze drukte.