De Schotse acteur Sean Connery is overleden. Dat meldt de BBC. Connery was vooral bekend voor zijn iconische vertolking van James Bond.

Sean Connery werd vooral bekend als James Bond in de eerste films over de Britse spion. In de periode 1962-1983 speelde hij liefst zevenmaal de hoofdrol in zo’n Bond-film. Volgens velen was hij één van ...