Huisartsen van Hamont-Achel organiseren groepsvaccinatie tegen griep

Achel / Hamont-Achel -

In Hamont-Achel slaan zaterdag de huisartsen de handen in elkaar en organiseren een gezamenlijke griepvaccinatie voor bevolking. In twee zalen staan huisartsen paraat om mensen aan de lopende band hun griepprik te geven. “Organisatorisch is dat al goede oefening voor later wanneer op nog grotere schaal coronavaccins moeten toegediend worden”, luidt het.