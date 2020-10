Nog geen witte rook omtrent seizoensstart in de NBA

Er is nog geen akkoord tussen de Noord-Amerikaanse professionele basketliga NBA en spelersvakbond NBPA omtrent de kalender van komend seizoen en de financiële voorwaarden, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Aanvankelijk had er uiterlijk vrijdag een akkoord uit de bus moeten komen, maar die deadline is nu verlengd tot komende week vrijdag 6 november.

De onderhandelingen over het nieuwe seizoen in de NBA gaan dus nog een week onverminderd voort. Er ligt al even een plan op tafel om het nieuwe NBA-seizoen te beginnen in de dagen voor Kerstmis. Volgens Amerikaanse media geniet deze optie de voorkeur van de clubeigenaars en de liga, maar de spelersvakbond moet dus wel nog akkoord gaan. Een deel van de spelers zou verkiezen om het seizoen pas op 18 januari te starten, op Martin Luther King Day.

Het nieuwe seizoen zou vanwege de coronapandemie ingekort worden tot 72 wedstrijden per team, tien minder dan gebruikelijk. Op die manier kan de kampioen in juni worden gekroond en overlapt de competitie niet met de Olympische Spelen in Tokio, waar Team USA traditioneel de topfavoriet is.

De Los Angeles Lakers van LeBron James kroonden zich eerder deze maand tot kampioen. Door de coronacrisis vond de ontknoping van de competitie plaats in een zogenaamde NBA-bubbel op de terreinen van Disney World in Orlando (Florida).