Deze baby kwam drie maanden te vroeg ter wereld en werd geboren te midden van de coronacrisis in Peru. Hij woog slechts een halve kilo en tot overmaat van ramp testte de baby ook positief op corona, net zoals zijn moeder. Jorgito werd de klok rond verzorgd en na maanden in het ziekenhuis is er eindelijk goed nieuws: hij en zijn moeder mogen naar huis. “Het is een mirakel”, aldus de trotse mama. “Een mirakel dat we samen zijn.”