Zaak Chovanec: Agente die nazigroet bracht, blijft geschorst

De Raad van State heeft vrijdag het verzoek tot schorsing met uiterste urgentie afgewezen dat werd ingediend door de politieagente die een nazigroet had gebracht tijdens de interventie van de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Charleroi in februari 2018. Bij die interventie liet de Slovaak Jozef Chovanec het leven. De agente verzette zich op 15 oktober tegen de voorlopige schorsingsmaatregel die tegen haar was genomen voor een periode van vier maanden.