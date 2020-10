Supermarkten mogen enkel essentiële goederen verkopen: wat betekent dat?

Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden, zei premier Alexander De Croo vrijdagavond op de persconferentie van het Overlegcomité. Maar wat betekent dat concreet?

“We hebben geleerd uit de eerste lockdown. We zeggen nu bijvoorbeeld dat supermarkten geen waren mogen aanbieden die ook niet in de detailhandel mogen worden aangeboden, zodat je geen concurrentievervalsing krijgt.” Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon na afloop van het Overlegcomité.

Warenhuizen mogen enkel essentiële zaken verkopen. Dat geldt ook voor markten. Daar mag dus kaas, vlees, fruit worden verkocht, maar geen kleding bijvoorbeeld, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

In supermarkten mag voeding worden verkocht, maar ook bijvoorbeeld toiletpapier en schoonmaakproducten. Maar geen kledij, fietsen of speelgoed bijvoorbeeld.

“Er zal in het Ministerieel Besluit dat zaterdag wordt gepubliceerd in eerste instantie een lijst komen van winkels die open mogen blijven. Doe-het-zelf zaken, krantenwinkels, voedingswinkels, tuincentra,... Daarnaast komt er een lijst met wat die mogen verkopen”, zegt Lieven Cloots van Unizo.

Bij de vorige lockdown mochten doe-het-zelfzaken of tuincentra waar men dierenvoeding verkoopt open blijven. Of grote warenhuizen zoals Makro. Maar ze moesten de afdelingen met niet-essentiële zaken zoals papierwaren of grasmachines sluiten of met lint afzetten zodat klanten daar niet konden komen. Dit allemaal om winkeliers die verplicht moeten sluiten niet voor het hoofd te stoten.

Dat zal nu dus niet anders zijn. Grote warenhuizen mogen bijvoorbeeld geen tv’s of andere elektro verkopen. Of geen meubilair. Of ze al die zaken dan uit de rekken moeten halen of de rekken gewoon moeten afsluiten, weten de warenhuizen zelf nog niet, zo bleek uit een rondvraag vrijdagavond. “We hopen daar zaterdag meer duidelijkheid over te krijgen”, klonk het bij Colruyt.