Herk-de-Stad - De voorstelling van Stijn Meuris in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad is afgelast. Dat is het gevolg van de verstrenging van de coronamaatregelen.

Stijn Meuris brengt dit seizoen de vierde editie van zijn eindejaarsshow Tirade. In De Markthallen in THerk-de-Stad zou hij zaterdag 31 oktober een try out van deze voorstelling houden, maar die komt er dus niet.