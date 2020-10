Na de fortuinlijke 1-2 in Gent was Genkcoach Jess Thorup terecht kritisch. Ook gisteren zag hij veel verkeerd lopen tussen minuut 15 en 50. Hij was tijdens de rust zelfs hard voor zijn spelers. “Maar deze keer wil ik toch positiever zijn. 4-0 tegen de beste uitploeg, dat resultaat staat.”