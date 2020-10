Al 41 Covid-patiënten vanuit Luik en Brussel naar Limburg: “We moeten solidair zijn”

Vanuit Luik en Brussel werden deze maand al 41 Covid-patiënten naar Limburgse ziekenhuizen gebracht. Liefst 24 van hen kwamen in Jessa in Hasselt terecht. “Dat zijn er veel, maar we moeten solidair zijn. Al zijn we ook bezorgd voor de patiënten uit onze eigen regio”, zegt dr. Yves Breysem, directeur van Jessa.

In de ziekenhuizen in ons land liggen in totaal nu 6.187 Covid-patiënten, dat zijn er al bijna 500 meer dan tijdens de piek in het voorjaar. Met 1.057 Covid-patiënten op intensieve zorg zitten we op een ...